شكرا لقرائتكم فتوى رمضان .. كريمة : اللاعيبة لازم يلبسوا بنطلون أو سروال عشان "العورة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "سوبركورة" مع الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة أزهر لمعرفة رأيه بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. ورد كريمة على مسألة ارتداء اللاعبين لـ "شورت" فى المباريات وهل ذلك يخالف الإسلام كونه عورة أو لا. وقال كريمة فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 :" لا يجوز ارتداء اللاعبين لشورتات و يجب ستر العورة بين السرة والركبة ويجب على اللاعبين ارتداء البنطلونات أو السروال فى المباريات وبالنسبة للمرأة لا يجوز مطلقا إلا ظهور الوجه والكفين والمصارعة لعبة أثمة. Advertisements

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