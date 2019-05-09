لأول مرة.. الزمالك بلا أجانب أمام وادى دجلة فى الدورى المصرى...

جدة - عمرو شويل فى ظاهرة لم تحدث منذ بداية موسم 2018/2019 للدورى الممتاز مع نادى الزمالك، حيث يغيب عن مباراة الزمالك ضد وادى دجلة فى الأسبوع التاسع والعشرون ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز، الرباعى الأجنبى المحترفون فى صفوف القلعة البيضاء، وهم فرجانى ساسى، وحمدى النقاز، وخالد بو طيب، وحميد أحداد.

ويغيب التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، عن مباراة فريقه أمام وادى دجلة، لتعرضه للإيقاف، عقب حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة بيراميدز الأخيرة فى الدورى المصرى والتى انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدف نظيف.