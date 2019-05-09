لأول مرة.. الزمالك بلا أجانب أمام وادى دجلة فى الدورى المصرى...

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جدة - عمرو شويل فى ظاهرة لم تحدث منذ بداية موسم 2018/2019 للدورى الممتاز مع نادى الزمالك، حيث يغيب عن مباراة الزمالك ضد وادى دجلة فى الأسبوع التاسع والعشرون ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز، الرباعى الأجنبى المحترفون فى صفوف القلعة البيضاء، وهم فرجانى ساسى، وحمدى النقاز، وخالد بو طيب، وحميد أحداد.
ويغيب التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، عن مباراة فريقه أمام وادى دجلة، لتعرضه للإيقاف، عقب حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة بيراميدز الأخيرة فى الدورى المصرى والتى انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدف نظيف.
يفتقد الزمالك أمام وادى دجلة لجهود المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، لتعرضه للإصابة بكدمة في مفصل الركبة، خلال مباراة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى فى الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.
كما يغيب التونسى فرجانى ساسي، لاعب خط وسط الزمالك، لاصابتة بشرخ في شظية القدم، وذلك خلال مباراة فريقه أمام حسنية أكادير المغربي، ضمن منافسات الكأس الكونفدرالية الافريقية، ويغيب "ساسي" عن الزمالك لفترة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف بدأت فى 15 إبريل الماضى.
كما ينوى كريستيان جروس عدم الدفع بالمغربى حميد أحداد فى مواجهة وادي دجلة، خوفاً على تجدد إصابته التى كان يعانى منها خلال الفترة الماضية بالعضلة الأمامية، مما أدى لابتعاده عن الفريق.
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