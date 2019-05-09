شكرا لقرائتكم أبطال وادى دجلة يشاركون فى بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد اليوم لاعبو وادى دجلة وهما نوران جوهر المصنفة السابعة على العالم حسب تصنيف الإتحاد الدولى للإسكواش واللاعبة ميار هانى للمشاركة فى بطولة مانشيستر المفتوحة للإسكواش التى ستقام فى مدينة مانشستر بإنجلترا من يوم 9 مايو 2019 إلى 13 مايو 2019، ويأتى مجموع جوائزها 76,000 دولار.



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