شكرا لقرائتكم حسين الشحات يرفض الإغراءات الخليجية ويصر على إنجاح تجربته مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصر حسين الشحات لاعب الأهلى على استكمال تجربته مع المارد الأحمر رغم وجود رغبة من عدة أندية خليجية فى الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وبعروض وإغراءات مالية كبيرة، وطلب اللاعب من الوسطاء عدم الحديث معه فى أى عروض فى الوقت الراهن.

وأكد حسين الشحات أنه مُصر على استكمال مسيرته فى الأهلى لمساعدة زملائه على تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات، خاصة وأن اللعب للأهلى يعد حلمه الكروى منذ الصغر، وهو الأمر الذى دفعه لترك العين الإماراتى والموافقة على عرض الانتقال الأهلى.

وشدد حسين الشحات للمقربين منه أنه تحت أمر الجهاز الفنى و أنه على يقين بأن الفترة المقبلة ستشهد مشاركته باستمرار وحجزه لمكان أساسى فى التشكيلة الحمراء، خاصة و أنه يقدم كل ما عليه فى التدريبات، ويتلقى دائماً إشادة الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى.