شكرا لقرائتكم مدرب حراس الأهلى: مبارياتنا المتبقة بالدورى مواجهات كئوس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلى، أن جميع المباريات المتبقية التى يخوضها الأهلى فى بطولة الدورى بمثابة مباريات كئوس، وأن الفريق يحتاج إلى الفوز فى كل مباراة، خاصة أنه يلعب على بطولة، ولا مجال للتفريط فى أية نقطة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مدرب الحراس أن كل مباراة ينتهى الفريق منها بشكل رسمى تعتبر ماضيا، وسرعان ما يبدأ الجهاز واللاعبون فى التفكير فيما هو قادم، ويكون التركيز منصبا على أقرب مواجهة، وهو ما يحدث خلال هذه الفترة، فالفريق فى حالة من التركيز الشديد قبل مواجهة سموحة.

وشدد سليمان على أن مباراة الفريق المقبلة أمام سموحة التى تقام مساء السبت المقبل واحدة من المباريات الصعبة ضمن المواجهات الخمسة المتبقية للفريق فى المسابقة، وأن فريق سموحة بشكل عام فريق جيد وترتيبه فى جدول الدورى لا يعبر عن إمكانيات الفريق واللاعبين، ولديهم جهاز فنى يجيد التعامل مع الفرق الكبرى.

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وواصل مدرب حراس الأهلى حديثه قائلا: «لدينا لاعبون كبار نثق فى إمكاناتهم، ودائما ما يكون الرهان عليهم.. نستعد بشكل قوى وندرك أن المباراة المقبلة صعبة، وهناك حالة تركيز شديدة داخل صفوف الفريق، وأتمنى أن يكون الفوز حليفنا، وأن يواصل الفريق حصد الثلاث نقاط فى مشواره بالبطولة».

وأكد سليمان أن جاهزية الحراس الثلاثة ؛ محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، دائما ما يكون فى مصلحة الفريق، وأن على لطفى شارك أمام المصرى وأدى بشكل جيد، وهو يخلق نوعا من المنافسة مع باقى الحراس، وشريف إكرامى قبل الإصابة شارك أمام الجونة وقدم مباراة قوية، والشناوى أدى بشكل جيد فى المباراة الأخيرة أمام النجوم بعيدا عن ضربة الجزاء التى تصدى لها.

وأوضح طارق سليمان أن المنافسة تصب فى مصلحة الفريق وأى مدرب يكون سعيدا بجاهزية الحراس.