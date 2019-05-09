شكرا لقرائتكم ننشر تفاصيل تميمة بطولة كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على تفاصيل تميمة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبًا من المنتخبات المشاركة في النسخة التاريخية القادمة، حيث أكد مصدر داخل اللجنة المنظمة للبطولة أن التميمة عبارة عن وجه طفل صغير على جسم فرعوني يرتدي تيشيرت منتخب مصر الأحمر .

وتقوم اللجنة المنظمة حاليا بوضع التميمة ضمن مجموعة من الفيديوهات الخاصة التى سيتم طرحها خلال احتفالية ضخمة سيتم الدعوة اليها خلال الأيام المقبلة، وأوضح المصدر أن الحفل غالبًا سيكون سحور رمضاني بمشاركة عدد من الرموز البارزة فى الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف يترأسهم أحمد احمد رأس المنظومة وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة واللجنة المنظمة للكان بخلاف عدد من الشخصيات العامة المصرية .

وتسابق اللجنة المنظمة للبطولة الزمن للانتهاء من التميمة لاعلان عنها حيث تم الاستقرار على الشكل النهائي لها ويتبقى أن تفي الشركة المنتجة لفيديوهات التميمة بوعدها بتسليمهم خلال الأيام القليلة المقبلة.