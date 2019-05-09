شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لعمرو جمال وفحص طبى لأحمد علاء فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عمرو جمال مهاجم الأهلى فى تنفيذ برنامج بدنى تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة فى المران الجماعى، ويخضع عمرو جمال لبرنامج بدنى يستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن يتحدد موعد مشاركته فى المران الجماعى وإعلان جاهزيته للدخول فى تدريبات الكرة عقب مباراة سموحة التى تقام مساء السبت المقبل فى إطار مواجهات الأسبوع الـ32 فى بطولة الدورى.

واشتكى عمرو جمال من إصابة فى العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى وخضع لبرنامج علاجى ثم برنامج تأهيلى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى، وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلى، وبدأ تنفيذ مرحلة البدنى قبل العودة.

فيما يخضع أحمد علاء مدافع الفريق لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق الذى يقام مساء اليوم على ملعب التتش لتحديد موقفه من المشاركة فى المران الجماعى، وأنهى أحمد علاء البرنامج التأهيلى بعد تعرضه للإصابة فى الفترة الأخيرة، وقطع خطوة كبيرة نحو العودة إلى المشاركة فى المران الجماعى، وعلى ضوء الفحص الطبى مساء اليوم يتحدد بشكل نهائى موعد ظهوره ومشاركته فى التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة التى تقام مساء السبت المقبل فى إطار مواجهات الأسبوع الـ32 فى بطولة الدورى.