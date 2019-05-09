شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 6 أهداف حصيلة آخر لقاء بين الزمالك ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره وادى دجلة فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 1 نوفمبر من العام الماضى، فى إطار الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأبيض برباعية مقابل هدفان.

أحرز أهداف الزمالك كل من كهربا وإبراهيم حسن ومحمود علاء ويوسف أوباما بينما سجل للفريق الدجلاوى إبراهيما نداى.

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