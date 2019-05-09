شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية الحارس على لطفى لمباريات الفريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية على لطفى، حارس مرمى الفريق، بعد تعافيه من نزلة البرد التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة وأبعدته عن المران الجماعى أمس الأول، وبدأ على لطفى فى الانتظام بتدريبات الفريق الأحمر، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة سموحة التى تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ32 فى بطولة الدورى العام.
ويشارك على لطفى فى تدريبات الحراس تحت إشراف طارق سليمان، ويعلن حارس الفريق جاهزيته للتواجد مع الفريق وفقا للرؤية الفنية خلال المرحلة المقبلة بداية من مواجهة سموحة المقرر إقامتها السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يعلن جاهزية الحارس على لطفى لمباريات الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.