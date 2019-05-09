شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية الحارس على لطفى لمباريات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية على لطفى، حارس مرمى الفريق، بعد تعافيه من نزلة البرد التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة وأبعدته عن المران الجماعى أمس الأول، وبدأ على لطفى فى الانتظام بتدريبات الفريق الأحمر، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة سموحة التى تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ32 فى بطولة الدورى العام.

ويشارك على لطفى فى تدريبات الحراس تحت إشراف طارق سليمان، ويعلن حارس الفريق جاهزيته للتواجد مع الفريق وفقا للرؤية الفنية خلال المرحلة المقبلة بداية من مواجهة سموحة المقرر إقامتها السبت المقبل.