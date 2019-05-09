الأهلى يشاهد ملخصاً لمباريات سموحة قبل مواجهته فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشاهد الجهاز الفنى للأهلى ملخصا لمباريات فريق سموحة قبل المباراة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ32 فى بطولة الدورى العام. ويواصل الجهاز الفنى مشاهدة ملخص مباريات سموحة للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية، ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته فى بطولة الدورى العام، بعد الانفراد بقمة المسابقة عقب الفوز الأخير الذى حققه الفريق على النجوم، والذى رفع رصيد الأهلى إلى67 نقطة فى صدارة جدول المسابقة.

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