سوبر كورة.. شريف إكرامى لـ الكورة فى ملعبك: كنت همشى من الأهلى بسبب أخويا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلي، ضيفا على ثالث حلقات برنامج "الكورة فى ملعبك"، عبر موقع "سوبر كورة"، للحديث عن أسرار حياته الشخصية سواء خلال مرحلة التعليم أو بعد احترافه كرة القدم وكذلك المواقف التى عاشها فى مرحلة الصغر والشباب مع والده إكرامى الكبير. لمشاهدة حلقة شريف إكرامى مع الكورة فى ملعبك اضغط هنا..

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