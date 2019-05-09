قصة صور .. محترفة اليد رحاب جمعة ترفع شعار " السمار نص الجمال "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل محبى ومتابعى كرة اليد يعرفون جيدا اللاعبة المحترفة رحاب جمعة المنضمة إلى صفوف فريق سامبر الفرنسى، نظرا لأنها لديها مشوار حافل فى الإحتراف فى عدد من الدوريات أبرزها فرنسا والجزائر والدنمارك . رحاب جمعة لاعبة تمتلك جانب من الجمال النوبى، فهى فتاة تتميز بالبشرة السمراء، كما إنها تزوجت من فرنسى مؤخرا خلال تواجدها فى فرنسا . و يرصد الخليج 365 لقطات لنجمة اليد تجسد مقولة السمار نصف الجمال فى الصور التالية :

رحاب جمعة و زوجها الفرنسى Advertisements

رحاب جمعة

رحاب جمعة اثناء اللعب

رحاب جمعة خارج الملعب

رحاب جمعة فى ابتسامة

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