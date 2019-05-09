شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك ودجلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن طاقم تحكيم كرواتى لإدارة مباراة الزمالك ووادى دجلة اليوم الخميس، ضمن الجولة 29 للدورى الممتاز، ويتكون الطاقم من نوهميربيين حكم ساحة ويعاونه جوران بارتاكى وكورنو ساريتش. ودويا ستروكان حكما رابعا.

ويخوض فريق الزمالك مباراة مهمة أمام وادى دجلة فى العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى فيها الأبيض لاستعادة انتصاراته المحلية بعد الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز حيث يستهدف أبناء ميت عقبة تحقيق الفوز فى موقعة دجلة للعودة للمنافسة على صدارة ترتيب الدورى الممتاز، بعدما تراجع الأبيض إلى المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المحلية الذى تصدره الأهلى برصيد 67 نقطة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخلفهم الزمالك برصيد 60 نقطة.

ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدفا، واستقبلت شباكه 23 هدفا، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 وخسر 13.