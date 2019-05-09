شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. تأجيل جلسة رئيس الزمالك مع فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأجيل الجلسة التى كان من المقرر إقامتها اليوم بين فريق سلة الزمالك ومجلس الإدارة، لتكريمهم بعد التتويج ببطولة دورى السلة، التى تغلب فيها الفريق على الجزيرة فى دورى السوبر best of 5.
وكان من المقرر أن تقام الجلسة مساء اليوم الخميس إلا أنه تم تأجيلها لتقام بعد غد السبت، ليكون هذا التأجيل هو الثالث، حيث كان مقررا أن تقام الجلسة يوم الأثنين الماضى، ثم تم التأجيل ليوم الجمعة، ليتم تقديم الموعد إلى اليوم، وفى النهاية إلى بعد غد السبت.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة تسليم لاعبى الفريق مكافأة الفوز ببطولة الدورى الغائب عن الفريق طوال الـ13 عاما الماضية.
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