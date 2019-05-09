شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اللى ملوش بديل" هذا هو الشعار الذى يرتبط دائماً بعبد الله السعيد نجم منتخبنا الوطنى وبيراميدز الحالى والأهلى والإسماعيلى السابق، والذى دائماً ما يصنع الفارق الكبير للأندية التى يلعب لها، سواء فى بداياته مع الدراويش أو بعد انتقاله للأهلى، وأخيراً استقراره فى بيراميدز، بخلاف تجاربه الاحترافية.

عبد الله السعيد معروف عنه ابتعاده عن الإعلام والسوشيال ميديا، الأمر الذى فرض حوله حالة من الغموض على مشواره الكروى وقراراته وكذلك حياته الشخصية، التى حاولنا الاقتراب منها وإلقاء الضوء عليها، لمعرفة الجانب الأخر فى حياة اللاعب الملقب بالدون، الذى خرج عن صمته لأول مرة، وكشف العديد من الأسرار والكواليس فى الحوار التالى.

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