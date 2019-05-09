ميدو لجروس: يجب أن يشارك عماد السيد قبل نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

طالب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لفريق الوحدة السعودي، السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي لفريق نادي الزمالك بضرورة الدفع بعماد السيد في مركز حراسة المرمى قبل مباراة نهضة البركان المغربي.

وكان الحارس الأساسي لفريق نادي الزمالك تعرض للطرد في مباراة الإياب أمام النجم الساحلي ليغيب على إثرها عن موقعة الذهاب أمام فريق نهضة البركان المغربي.

ميدو كتب عبر صفحته "تويتر" اليوم الخميس :"قرار صعب على جروس ولكن في رأيي يجب أن يشارك عماد السيد كحارس أساسي بعد إيقاف الحارس الأساسي، يجب أن يلعب عماد السيد مباراتين على الأقل قبل مباراة نهائي الكونفدرالية".

وواصل :"الهدف من مشاركة عماد السيد هو الحصول على حساسية المباريات والانسجام الكافي مع المدافعين قبل مباراة النهائي، قرار صعب ولكن يجب اعطائه الثقة كاملة الفترة المقبلة".

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وأكمل المدير الفني الأسبق لفريق نادي الزمالك تصريحاته، قائلاً :"عماد حارس جيد وهو ابن الزمالك تربى على اللعب تحت الضغوط، يجب اعطائه الثقه الكاملة من خلال إشراكه في المباريات القادمة وليس من خلال الكلام فقط".

واتم :"مره أخرى قرار صعب جدًا على جروس ولكن في بعض الأوقات كرة القدم تحتم على المدرب اتخاذ بعض القرارات لصالح الفريق".

ويخوض الزمالك ثلاث مباريات محلية قبل مباراة نهضة البركان المغربي حيث سيواجه الأبيض مساء اليوم فريق وادي دجلة، ثم فريق الداخلية في 12 من مايو الجاري وتختتم المواجهات بلقاء الإنتاج الحربي في الخامس عشر من نفس الشهر.

ويواجه الزمالك فريق نهضة البركان في 19 من الشهر الجاري بالمغرب، على أن تقام مباراة العودة على أرضية ملعب "برج العرب" بالاسكندرية في 26 من نفس الشهر.