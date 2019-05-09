محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، عن تعيين الحكم الكرواتي تيهومير بيجين لإدارة لقاء الزمالك ووادي دجلة والتي من المقرر أن يقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ29.
ووفقًا للصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر "تويتر"، فمن المقرر أن يعاون الكرواتي كلاً من جوران بارتاكي مساعد أول وكورنو ساربيش مساعد ثان ودويا ستروكان حكماً رابعًا.
وسبق للحكم الكرواتي وأن جاء لمصر عندما أدار مباراة مصر المقاصة وبيراميدز والذي أقيم منذ تسعة أيام في إطار الجولة 31 حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعدما خاض الأبيض 27 لقاء في الدوري، حيث يبتعد رفاق المدرب جروس عن الأهلي متصدر المسابقة بسبع نقاط لكن يمتلك الأحمر مباراتين مؤجلتين.
في المقابل، يحتل فريق وادي دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر زيارة ثانية لمصر.. حكم كرواتي لمواجهة الزمالك ودجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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