ميدو للفيفا: يجب منع اللاعبين من الصيام حتى لا يتعرضوا للموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لفريق الوحدة السعودي، رسالة للاتحاد الدولي لكرة القدم بجانب الاتحاد الأوروبي، وهو عدم السماح للاعبين الصائمين بالمشاركة خلال المباريات.

وكتب "ميدو" عبر صفحته الرسمية خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرجو إيقاف اللاعبين من اللعب أثناء صيامهم خاصة بعد وصول اللعبة لهذا المستوى وذلك الإيقاع الكبير أثناء صيامهم".

وتابع :"أعلم أنني سوف أتعامل بقسوة بسبب ما أقوله خاصة أنني مسلم، لكن لا يمكن السماح للاعبين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا الصيام والركض من 12 أو 13 كيلو مترًا وجسمهم لا يتعرض لطعام أو سوائل لمدة تقترب من 18 ساعة".

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ميدو واصل تغريداته موجهًا رسالة للاتحاد الدولي والأوروبي، قائلاً: "أرجوكم امنعوا اللاعبين من اللعب بهذا المستوى، الرجاء التصرف قبل أن يموت أحد".

وكان طبيب فريق أياكس ريمون فيرهيجين طالب ثلاثي فريقه نصير مزراوي، حكيم زياش، وزكريا لبيض بتأجيل الصيام قبل مباراة توتنهام، قائلًا: "الأمر يمكن أن يمثل قدرًا كبيرًا من عدم المسؤولية والاستهتار أن تؤدي فريضة صيام رمضان في هذا الوقت من الموسم".

وشارك حكيم زياش ونصير مزراوي في مباراة أياكس أمستردام أمام توتنهام هوتبسير في لقاء انتهى لصالح السبيرز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.