"دموع أمستردام" .. الصحف الهولندية في ذهول بعد خروج أياكس من دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تشاركت الصحف الهولندية خيبة الأمل الكبيرة، ولكن بفخر، على صفحاتها الصادرة اليوم الخميسٍ، وذلك بعد توديع فريق أياكس بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي أمس الأربعاء أمام توتنهام الإنجليزي.

واستطاع أياكس أن يجذب مشجعين محايدين له في أوروبا وذلك بعدما ساعدهم لعبهم السريع المفعم بالحيوية في اقصاء ريال مدريد حامل اللقب والعملاق الإيطالي يوفنتوس في الدورين السابقين من البطولة.

وفاز أياكس بمباراة الذهاب في لندن 1 - صفر الاسبوع الماضي، وكان متقدما بهدفين نظيفين أمس الأربعاء قبل أن يسجل لوكاس مورا ثلاثة أهداف (هاتريك) في الشوط الثاني، ليصعد بفريقه لمواجهة ليفربول في المباراة النهائية مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

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وذكرت صحيفة "دي تيليجراف " :" أياكس ألقى بالمباراة النهائية بعيدا في اللحظة الأخيرة. حلم أياكس تبخر بطريقة مؤلمة للغاية. حلم أمستردام انتهى بكابوس".

وجاء فوز توتنهام الرائع عقب فوز مذهل، وعودة من بعيد لفريق ليفربول الذي تغلب على برشلونة برباعية نظيفة أمس الأول الثلاثاء، ولكن الصحف الهولندية أرادت أن تتذكر كيف قام أياكس، الذي لديه أربع كؤوس أوروبية ولكن ميزانيته تقلصت كثيرا واستطاع أخرون التفوق عليه، بإذهال اوروبا هذا الموسم.

وكتبت صحيفة "فولكسكرانت" :رحلة أياكس عبر أوروبا، عبر أرض أحلام كرة القدم، انتهت بشكل درامي... بعد نهاية غير مسبوقة وسط دموع امستردام".

وعلقت "ألجيمين داجبلاد" قائلة "كيف سارت الأمور بشكل خاطئ" ولكنها أثنت على مجموعة اللاعبين اللذين يبدو أنهم سينفصلون حيث أصبح فرانكي دي يونج،في طريقه لبرشلونة بينما تتابع اعين العديد من الفرق الأوروبية مدافع وقائد الفريق ماتياس دي ليخت 19 عاما.