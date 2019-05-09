مدرب أياكس: الخروج من توتنهام بالوقت القاتل كان قاسياً جداً

أكد المدير الفني لأياكس الهولندي، إيريك تين هاغ، عقب خسارة فريقه القاسية 2-3 على يد توتنهام هوتسبر الإنجليزي، وتوديع دوري الأبطال من نصف النهائي، أن الخروج من البطولة بهذه الطريقة كان قاسياً جداً.

أوضح تين هاغ في تصريحات عقب اللقاء: “قلت للاعبين بين الشوطين أن المباراة لم تنته بعد، وكان واضحاً في أداء لاعبي توتنهام أنهم ما زالوا يؤمنون بحظوظهم”.

وأضاف: “توتنهام لعب بشكل أفضل في الشوط الثاني، وصنع فرصاً أكثر، ونحن أيضاً صنعنا فرصاً للتسجيل، ولكن ببساطة لم يكن ممكناً تسجيل الهدف الثالث”.

وأبدى صاحب (49 عاماً) أسفه على كرة المغربي حكيم زياش التي ردها القائم الأيسر في الدقائق الأخيرة، ولكنه أبدى نوعاً من التفاؤل وسط دموع لاعبيه الشباب.

وقال في هذا الصدد: “قدمنا موسماً مذهلاً في دوري الأبطال، وتطورنا كثيراً كفريق”.