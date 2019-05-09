بوكيتينو: لوكاس مورا بطل خارق

وجه المدير الفني لتوتنهام هوتسبر الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، شكره لكرة القدم عقب تأهله التاريخي لنهائي دوري الأبطال، عقب فوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3-2، في إياب نصف النهائي.

قال بوكيتينو في تصريحات لشبكة بي تي سبورت البريطانية، عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب يوهان كرويف أرينا: “ما زلت غير قادر على التكلم، التأثر رهيب، شكراً كرة القدم، فريقي أبطال، الشوط الثاني كان رائعاً، وهذه المشاعر دون كرة القدم ليست ممكنة، شكراً لكل من آمن بنا، من الصعب وصف ما حدث بالكلمات”.

وأضاف: “أظهرنا عشقنا للرياضة ولكرة القدم، كانت سعادة كبيرة مشاهدة مباراة مثل هذه، من الصعب المنافسة في هذا المستوى، أشعر بالامتنان والسعادة كوني مدرباً”.

واختتم: “الجميع أبطال، ولكن لوكاس بطل خارق”.