ماذا قال الموهوب مورا بعد “الهاتريك” التاريخي في أياكس؟

أكد البرازيلي لوكاس مورا، بطل تأهل توتنهام هوتسبر الإنجليزي التاريخي لنهائي دوري الأبطال، بعد ثلاثيته في شباك أياكس أمستردام الهولندي في إياب نصف النهائي، أنه عاش اللحظة الأفضل في مسيرته، بل في حياته كلها.

صرح مورا عقب نهاية اللقاء الذيس احتضنه ملعب يوهان كرويف أرينا لشبكة بي تي سبورت البريطانية: “كرة القدم مذهلة، تمنحك لحظات مثل هذه، هذه هي اللحظة الأفضل لي في حياتي، وفي مسيرتي، لا استطيع سوى قول شكراً لزملائي”.

وأضاف: “من المستحيل وصف مشاعري، أنا سعيد جدا وفخور جداً بزملائي، دائماً كنا نؤمن بهذه اللحظة، بذلنا أقصى ما لدينا داخل الملعب ونستحق التأهل، هي هدية كبيرة من الله، وأريد مشاركتها مع جميع زملائي وأصدقائي وعائلتي”.

وتابع: “الأمر لا يتعلق بي فقط، ولكن بجميع زملائي وبالعمل الذي قدمه الفريق ككل، الجميع عمل حقاً بكل جهد، من الصعب اللعب على هذا الملعب، ولكني كنت أؤمن بقدرات اللاعبين، علينا دائماً القتال في مباريات مثل هذه”.