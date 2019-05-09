إريكسن يكشف سر الفوز على أياكس

أكد لاعب وسط توتنهام هوتسبير، كريستيان إريكسن، أن فريقه تخلى عن الخطط الفنية، واعتمد على الروح والعزيمة، ليقلب تأخره، ويتفوق على أياكس بقاعدة الأهداف خارج الأرض، ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.
أبلغ الدنماركي إريكسن شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية: “كان أداء لا يعتمد على خطط، كنا في حالة سيئة، كان أداء اعتمد على الروح والقتال وكنا محظوظين، أشعر بالأسف من أجل أياكس”.
وأضاف: “في النهاية كنا محظوظين بتسجيل الهدف، هذا مريح لأننا كنا نقاتل من أجل هذا، وأعتقد أن بلوغ نهائي دوري الأبطال كان حلماً للجميع”.
وأشار لاعب الوسط إلى عدم حدوث تغيير فني كبير في الشوط الثاني، لكن الفريق قرر المغامرة.
وقال إريكسن: “لم نكن لننظر إلى أنفسنا في المرآة لو خسرنا 0-3 أو 0-4، كان علينا القتال لم يكن هناك أي اختيار آخر”.
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