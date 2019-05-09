الصحافة البرازيلية تحتفي بإنجاز المبدع مورا

أغدقت الصحافة البرازيلية المديح على مهاجم “السيليساو” لوكاس مورا، بعد الثلاثية التي أحرزها في مرمى أياكس أمستردام الهولندي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقود فريقه لبلوغ نهائي البطولة لأول مرة.

ذكرت صحيفة أو غلوبو الصادرة في ريو دي جانيرو في نسختها الإلكترونية: “لوكاس مورا بطل وتوتنهام تأهل للنهائي بفوز تاريخي على أياكس”.

ومن ناحيتها كتبت صحيفة أو إستادو دي ساو باولو، أن لوكاس قدم عرضاً مميزاً، وتوتنهام اكتسح أياكس وسيلتقي بليفربول في النهائي”.

وأضافت: “اسم عظيم، لوكاس مورا حاز على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وقدم أهم أداء في مسيرته بتسجيله ثلاثية بالساق اليسرى، وهو يلعب بالقدم اليمنى”.

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وأبرزت جريدة فوليا دي ساو باولو، أن لوكاس مورا أحرز ثلاثية وبات بطلاً وقاد توتنهام لنهائي “التشامبيونز”، كان الأمر يبدو وكأنه انتهى في أمستردام حتى قدم لوكاس أفضل أداء في مشوراه، وقاد توتنهام لنهائي دوري الأبطال لأول مرة”.

ومن جانبه ذكر موقع غلوبسبورت: “حلق يا لوكاس، البرازيلي سجل ثلاثية وحسم اللقاء وقاد توتنهام لخوض نهائي إنجليزي خالص”.

واضاف الموقع: “المهاجم قدم أفضل أداء في مشواره بهاتريك، بعدما كان أياكس متقدماً 2-0، “السبيرز” سيواجهون ليفربول في مدريد في 1 يونيو (حزيران).