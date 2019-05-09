انخفاض حاد لأسهم أياكس بعد الخروج من دوري الأبطال

انخفضت أسهم أياكس أمستردام بشكل حاد، اليوم الخميس، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوربا، بعد هدف قاتل في الثواني الأخيرة أمام توتنهام هوتسبير.

بلغت نسبة انخفاض أسهم أياكس 19.8%، لتصبح 18.85 يورو في الجلسة الصباحية، رغم أن الأسهم تبقى مرتفعة بحوالي 30% خلال 2019 حتى الآن.

وسجل البرازيلي لوكاس مورا هدفاً في نهاية الوقت بدل الضائع، ليكمل ثلاثية رائعة في الشوط الثاني، ويهدي توتنهام الفوز 3-2 وبطاقة الصعود.

وسيلعب توتنهام مع غريمه المحلي ليفربول في نهائي دوري الأبطال بمدريد أول يونيو (حزيران) المقبل.