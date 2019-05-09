لو أحرز اللقب.. ليفربول سينال هذه الجائزة

إذا خالف ليفربول التوقعات، وانتزع لقب الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة، فإنه لن لينال الدرع نفسه، بل نسخة مقلدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة ذا تايمز، اليوم الخميس.
يتأخر ليفربول بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي، قبل إقامة الجولة الأخيرة، حيث يستضيف ولفرهامبتون واندرارز، بينما يحل المتصدر ضيفاً على برايتون آند هوف ألبيون.
وفي ظل إقامة مباريات الجولة الأخيرة في التوقيت ذاته، فإنه ستتوفر نسخة مقلدة من الدرع في ملعب أنفيلد، في حال حقق فريق يورغن كلوب المفاجأة.
وتستخدم رابطة الدوري النسخة المقلدة خلال بعض البرامج التلفزيونية والجولات الترويجية، بينما توجد النسخة الأصلية في إستاد الاتحاد، منذ أحرز السيتي اللقب العام الماضي، ومن المنتظر أن تُنقل إلى برايتون لتكون حاضرة هناك.
وستكون ميداليات البطل متاحة في الملعبين، وسيحصل كل لاعب شارك في 5 مباريات على الأقل على ميدالية واحدة.
وينطبق ذلك على 21 لاعباً في السيتي، و19 لاعباً في ليفربول.
وأحرز ليفربول اللقب 18 مرة، لكن تتويجه الأخير كان في 1990، قبل انطلاق الدوري الممتاز بشكله الجديد.
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