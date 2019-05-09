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مدافع الأهلي يخضع لفحص طبي اليوم قبل العودة للتدريبات

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يخضع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش لتحديد موقفه من

المشاركة في المران الجماعي.

وأنهى «علاء» البرنامج التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في الفترة الأخيرة، وقطع خطوة كبيرة نحو العودة إلى

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المشاركة في المران الجماعي، وعلى ضوء الفحص الطبي مساء اليوم يتحدد بشكل نهائي موعد ظهوره ومشاركته في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة التي تقام مساء السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري.

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