عمرو جمال يبدأ برنامج بدني تحت إشراف مخطط الأحمال بالأهلي

بدأ عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج بدني تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.
ويخضع «جمال» لبرنامج بدني يستمر لمدة ثلاثةأيام، على أن يتحدد موعد مشاركته في المران الجماعي وإعلان جاهزيته للدخول في تدريبات الكرة عقب مباراة سموحة التي تقام مساء السبت المقبل في إطار
واشتكى عمرو جمال من إصابة في العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي وخضع لبرنامج علاجي ثم برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي، وبدأ تنفيذ مرحلة البدني قبل العودة.
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