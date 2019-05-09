وزارة الرياضة تصرف 36 مليون جنيه للاتحادات الأوليمبية استعدادًا لأوليمبياد طوكيو

وافق الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ 36 مليون جنيه لعدد 26 اتحادًا رياضيًّا تمثل قيمة الدفعة الثانية من المخصصات المالية للاتحادات الرياضية الأوليمبية للصرف علي خطط وبرامج إعداد وتأهيل لاعبي المنتخبات والفرق الوطنية استعدادًا للمشاركة في البطولات القارية والدولية المؤهلة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وصرح وزير الرياضة بأن الدعم يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة نحو تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها بما يتناسبمع رؤية الدولة في دعم كافة الأنشطة الرياضية التي تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية للقطاع الرياضي إيماناً بأن الرياضة أمن قومي واحد مقومات الدولة الشاملة لرفع علم الدولة في كافة المحافل الرياضية علي المستوي القاري والإقليمي والعالمي بما يليق بمكانة مصر.
وأكد صبحي بأن الوزارة تعمل وفق رؤية مشتركة مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضة لإنجاح تنفيذ خطط وبرامج إعداد وتأهيل الفرق
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