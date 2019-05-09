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وزارة الرياضة تصرف 36 مليون جنيه للاتحادات الأوليمبية استعدادًا لأوليمبياد طوكيو

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وافق الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ 36 مليون جنيه لعدد 26 اتحادًا رياضيًّا تمثل قيمة الدفعة الثانية من المخصصات المالية للاتحادات الأوليمبية للصرف علي خطط وبرامج إعداد وتأهيل لاعبي المنتخبات والفرق الوطنية استعدادًا للمشاركة في البطولات القارية والدولية المؤهلة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وصرح وزير بأن الدعم يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة نحو تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها بما يتناسب

مع رؤية الدولة في دعم كافة الأنشطة الرياضية التي تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية للقطاع الرياضي إيماناً بأن الرياضة أمن قومي واحد مقومات الدولة الشاملة لرفع علم الدولة في كافة المحافل الرياضية علي المستوي القاري والإقليمي والعالمي بما يليق بمكانة مصر.

وأكد صبحي بأن الوزارة تعمل وفق رؤية مشتركة مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضة لإنجاح تنفيذ خطط وبرامج إعداد وتأهيل الفرق

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القومية لأوليمبياد طوكيو 2020، حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة اعتبارًا من يناير وحتي الآن ما يقارب من 62 مليون جنيه خصصت لعدد "29" اتحاد أوليمبي، بالإضافة إلي قيام الوزارة بالعمل بشكل متوازٍ مع شركات القطاع الخاص لرعاية ما يقرب من 33 لاعبًا حيث تم حتي الآن تقديم برامج رعاية مالية لعدد 16 من أبطال الألعاب الفردية في عدد 11 هي "المصارعة، رفع الأثقال، الجودو، التايكوندو، الكاراتيه، الفروسية، الخماسي الحديث، ألعاب القوي، السباحة، الرماية، السلاح" أو المتوقع منافستهم علي ميداليات ومراكز متقدمة بالدورة الأوليمبية للارتقاء بمستوي اللاعبين بما يضمن وصولهم لأعلي المستويات التنافسية خلال الدورة.
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