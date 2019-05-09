موعد مباراة آرسنال وفالنسيا اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

آرسنال وفالنسيا كتب - محمد صبحي تستعرض بوابة الوفد موعد مباراة آرسنال وفالنسيا اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها والتي ستقام في إطار مواجهتي إياب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "اليوروباليج" . موعد مباراة آرسنال وفالنسيا اليوم .. ستقام مباراة آرسنال ضد فالنسيا 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وفالنسيا اليوم .. Advertisements ستنقل مباراة آرسنال ضد فالنسيا 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

نتيجة مباراة آرسنال وفالنسيا في الذهاب ..

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز آرسنال بثلاثية مقابل هدف على ملعب استاد الإمارات سجل أهداف المدفعجية لاكازيت "هدفين" وأوباميانج بينما سجل هدف فالنسيا مختار دياخابي.

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