ننشر أسماء طاقم حكام لقاء الزمالك ووادي دجلة بالكامل

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم كرواتي، لإدارة مباراة الزمالك ووادي دجلة ، اليوم الخميس، ضمن الجولة 29 للدوري الممتاز. يتكون الطاقم من توهمير بيين، حكم ساحة، ويعاونه جوران بارتاكي وكورنو ساريتش، ودويا ستروكان حكمًا رابعًا. وستقام مباراة الزمالك ووادي دجلة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات. وستذاع المباراة عبر قناتي النيل الرياضية وأون سبورت بصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة.

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