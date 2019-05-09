تستعرض "بوابة الوفد" موعد مباراة الزمالك، اليوم، أمام وادي دجلة، والقنوات الناقلة لها، التي ستقام على ملعب ستاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك اليوم أمام وادي دجلة:

ستقام مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية

السعودية ، الثانية عشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم:

ستنقل مباراة الزمالك ضد وادي دجلة عبر قناتي النيل الرياضية وأون سبورت، بصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة، كما يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال البث الذي تقدمة "بوابة الوفد" قبل موعد

Advertisements

اللقاء بساعة.

موقف الزمالك ووادي دجلة في جدول الدوري:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 60 نقطة، حصدها من 27 مباراة، بينما يحتل وادي دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، حصدها من 30 مباراة.

نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدور الأول:

يذكر أن مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدور الأول انتهت بفوز الفارس الأبيض برباعية، مقابل هدفين، على ملعب ستاد بترو سبورت بالجولة 12 من الدوري.