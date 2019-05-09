اخبار الرياضه

عضو مجلس إدارة المقاولون يحفز اللاعبين قبل لقاء الجونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بحضور الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على هامش مران الفريق الذي اقيم أمس الأربعاء استعدادًا لمباراة الجونة التي ستقام في العاشرة من مساء غد

الجمعة في الدوري.

وحرص فتحي على تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم قبل السفر اليوم إلى الغردقة استعدادًا للمباراة وطالب اللاعبين بالتحلي بالروح القتالية والإصرار والتمسك بالمنافسة على المركز الرابع بالدوري.

وتحدث فتحي عن مباراة وبرشلونة وكيف كان

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الإصرار كلمة السر في تأهل ليفربول رغم صعوبة المهمة وحديث الجميع عن استحالة العودة بعد الخسارة بثلاثية وهو ما تكرر أمس في مباراة توتنهام وأياكس.

وطالب المشرف على الكرة اللاعبين بالرد في الملعب وتقديم أفضل ختام لمشوار الفريق في الدوري بعد العرض الباهت في الشوط الثاني من مباراة الداخلية الأخيرة.

ويسافر الفريق اليوم إلى الجونة حيث يؤدي مرانه الأخير في الغردقة.      

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو مجلس إدارة المقاولون يحفز اللاعبين قبل لقاء الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا