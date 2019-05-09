عضو مجلس إدارة المقاولون يحفز اللاعبين قبل لقاء الجونة

عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بحضور الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على هامش مران الفريق الذي اقيم أمس الأربعاء استعدادًا لمباراة الجونة التي ستقام في العاشرة من مساء غد

الجمعة في الدوري.

وحرص فتحي على تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم قبل السفر اليوم إلى الغردقة استعدادًا للمباراة وطالب اللاعبين بالتحلي بالروح القتالية والإصرار والتمسك بالمنافسة على المركز الرابع بالدوري.

وتحدث فتحي عن مباراة ليفربول وبرشلونة وكيف كان

الإصرار كلمة السر في تأهل ليفربول رغم صعوبة المهمة وحديث الجميع عن استحالة العودة بعد الخسارة بثلاثية وهو ما تكرر أمس في مباراة توتنهام وأياكس.

وطالب المشرف على الكرة اللاعبين بالرد في الملعب وتقديم أفضل ختام لمشوار الفريق في الدوري بعد العرض الباهت في الشوط الثاني من مباراة الداخلية الأخيرة.

ويسافر الفريق اليوم إلى الجونة حيث يؤدي مرانه الأخير في الغردقة.