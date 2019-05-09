طاقم حكام كرواتي يُدير مباراة الزمالك ووادي دجلة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، تعيين طاقم حكام كرواتي، لإدارة مباراة الزمالك ووادي دجلة، بقيادة لإدارة مباراة الزمالك ووادي دجلة، بقيادةنوهمير بيين. تقام المباراة في العاشرة مساء اليوم بالجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

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