اليوم.. الزمالك يعود للمنافسات المحلية في مواجهة دجلة

يعود نادى الزمالك للمشاركة فى منافسات بطولة الدورى العام، اليوم الخميس، بمواجهة نظيره وادى دجلة، التى تنطلق فى العاشرة مساءً على ملعب بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

يسعى الفارس الأبيض لاستعادة انتصاراته المحلية بعد الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز، وذلك فى ظل تراجع الأبيض إلى المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المحلية الذى تصدره الأهلى برصيد 67 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة، وخلفهما

الزمالك برصيد 60 نقطة.

ويحاول نادى الزمالك استغلال ارتفاع معنويات لاعبيه بعد التأهل إلى نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، عقب تخطى فريق النجم الساحلى التونسى، لاستثمار ذلك فى العودة من جديد للمنافسة على لقب بطولة الدورى العام.

من جانبه عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبيه، حذرهم خلالها من التهاون أمام الفريق الدجلاوى، أو الانشغال بمباراة نهائى الكونفيدرالية الأفريقية أمام نهضة

بركان المغربى، وعدم التركيز فى منافسات الدورى، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز على دجلة لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى التى احتلها الأهلى، كما شدد المدير الفنى للفارس الأبيض على لاعبيه بعدم الاندفاع، أو التسرع، خصوصًا فى ظل الأداء المنظم والجمل التكتيكية التى ينفذها لاعبو الفريق الدجلاوى بشكل متقن.

فى المقابل، راهن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، على قدرة لاعبيه بتقديم أداء مميز أمام الزمالك، وتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة التى ستجمعهما اليوم، وعقد تاكيس جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بالتحلى بالثقة فى النفس، والعمل من أول دقيقة على تحقيق الفوز وليس السعى للتعادل فقط.