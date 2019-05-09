هل يكتب وكيل إدواردو نهاية مشوار اللاعب مع الهلال؟‎

أشارت تقارير صحفية مقربة من أسوار نادي الهلال إلى أن وكيل أعمال اللاعب البرازيلي “كارلوس إدواردو” تلقى العديد من العروض للاستفادة من خدماته في الفترة المقبلة.

كما أقرت بإن وكيل إدواردو طلب من إدارة الهلال ضرورة عقد جلسة مصغرة لمناقشة العروض وحسم مصير اللاعب سواء بالبقاء أو الاستمرار. ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة الهلال برئاسة عبدالله الجربوع، سوف تتخذ قرارًا نهائيًا في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، من أجل تحصين إدواردو من أطماع المنافسين سواء بإكمال عقده او استثمار الباقي المتبقي من عقده ببيعه بمبلغ متميز.

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كارلوس إدواردو هو الهداف التاريخي لأجانب الهلال برصيد 64 هدفًا، لكنه عانى مؤخرًا من هبوط حاد في المستوى مما تسبب في تراجع نتائج الفريق والخروج من كأس الملك بخماسية مدوية أمام التعاون في دور نصف النهائي، فضلاً عن فشله في حصد كأس زايد لأندية الأبطال (البطولة العربية) بعد خسارة الرهان أمام النجم الساحلي في النهائي.

وكانت إدارة الهلال ظفرت بتوقيع كارلوس إدواردو في صيف 2015 من بورتو البرتغالي، وقدم أوراق اعتماده منذ ارتداؤه قميص الزعيم في 115 مباراة، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.وساعد اللاعب في التتويج ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك سلمان والوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم خلال الأربع سنوات التي قضاهم حتى الآن.

وسجل إدواردو 9 أهداف في 24 مباراة بالدوري السعودي هذا الموسم.