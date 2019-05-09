رياضة | الأهلي يعلن جاهزية علي لطفي لمباراة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية علي لطفي لمباراة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية علي لطفي، حارس الفريق، بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها في الفترة الأخيرة وأبعدته عن المران الجماعي أمس الأول.

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وانتظم «لطفي» في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة سموحة التي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري العام.

وشارك حارس الأهلي في تدريبات الحراس تحت إشراف طارق سليمان، وأعلن جاهزيته للتواجد مع الفريق وفقا للرؤية الفنية خلال المرحلة المقبلة.