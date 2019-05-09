رياضة | مران الأهلي.. عمرو جمال يبدأ برنامجه التأهيلي وفحص طبي لـ"علاء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. عمرو جمال يبدأ برنامجه التأهيلي وفحص طبي لـ"علاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج بدني تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

ويخضع «جمال» لبرنامج بدني يستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن يتحدد موعد مشاركته في المران الجماعي وإعلان جاهزيته للدخول في تدريبات الكرة عقب مباراة سموحة التي تقام مساء السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري.

واشتكى عمرو جمال من إصابة في العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي وخضع لبرنامج علاجي ثم برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي، وبدأ تنفيذ مرحلة البدني قبل العودة.

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ويخضع أحمد علاء مدافع الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش لتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي.

وأنهى «علاء» البرنامج التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في الفترة الأخيرة، وقطع خطوة كبيرة نحو العودة إلى المشاركة في المران الجماعي، وعلى ضوء الفحص الطبي مساء اليوم يتحدد بشكل نهائي موعد ظهوره ومشاركته في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة التي تقام مساء السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري.