رياضة | جهاز الزمالك ينتظر التقرير النهائي بشأن مواهب الناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز الزمالك ينتظر التقرير النهائي بشأن مواهب الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك التقرير النهائي من مسئولي قطاع الناشئين لتصعيد بعض اللاعبين مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل.



ويسعى الجهاز الفني للفريق الأول التركيز على بعض المواهب في ظل رغبة الإدارة بإتباع سياسة جديدة في الموسم المقبل والاعتماد على بعض المواهب وتسويقها بالشكل الجيد وهو ما يساعد على التقليل من ميزانية الصفقات وتحقيق مكاسب مادية كبيرة في فترة زمنية قصيرة.



وحرص الجهاز المعاون للفريق الأول على متابعة بعض مباريات الناشئين في الفترة الماضية ووضع ملاحظاته على أهم المواهب.



ونجح الزمالك في الموسم الجاري بالإستفادة من الصاعد أحمد أبو الفتوح بعد إعارته لصفوف سموحة لمدة موسم ونصف موسم قبل أن ينضم للمنتخب الوطني في المعسكر الأخير ويصبح مرشح للمشاركة في بطولة أمم افريقيا 2019.