رياضة | الأزمات تندلع في برشلونة.. ونجم الفريق معروض للبيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزمات تندلع في برشلونة.. ونجم الفريق معروض للبيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح البرازيلي فيليب كوتينيو أزمة كبيرة في فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم.

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، إن ما كان معروفاً قبل انهيار الفريق في دوري أبطال أوروبا لم يتم تأكيده وظهوره بشكل ملفت، إلا خلال خسارة الفريق 0-4 أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما اختفى اللاعب البرازيلي بشكل أكثر من المعتاد.

وذكرت الصحيفة أن فريق برشلونة بحاجة لمهاجم قوي، وهذا يمكن أن يحدث في حال رحيل اللاعب.

وسيسعى برشلونة لبيع اللاعب، واستغلال قيمة الصفقة في إعادة استثمارها في الفريق، خاصة وأن رحيل كوتينيو سيوفر 13.5 مليون يورو "راتبه الشهري".

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وكان كوتينيو قدم أداءً مذهلاً خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى مايو (أيار) 2018، حيث سجل 10 أهداف، إلا أن مستواه هبط بعدها.

وسجل كوتينيو هدفاً وحيداً في الدوري الإسباني في 22 مباراة ظهر بها، ومع ذلك سجل أهدافاً في مرمى مانشستر يونايتد وليون وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا.

وكان كوتينيو أغلى صفقة في تاريخ الفريق الكاتالوني، ولكنه فشل في برشلونة، وعلى الأرجح سيذهب لمكان آخر.

ويبدو أن خطوته التالية ستكون في الدوري الإنجليزي، الذي قضى به 5 أعوام مع ليفربول، مسجلاً 54 هدفاً في 201 مباراة.