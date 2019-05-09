رياضة | مخطط الأهلي لضم نجمي الإسماعيلي في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط الأهلي لضم نجمي الإسماعيلي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو النادي الأهلي، من حسم صفقتين من العيار الثقيل، بضم ثنائي الإسماعيلي باهر المحمدي ومحمود متولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد مسئولو الأحمر مبلغا ماليا كبيرا لضم الثنائي، بالإضافة لإعارة 3 لاعبين مميزين لصفوف الدراويش في الصيف.

ويدرس مسئولو الإسماعيلي فكرة رحيل ثنائي الفريق، بعد تراجع مستواهم بشكل كبير، وتسعى إدارة الفريق لتدعيم الصفوف بلاعبين مميزين في حالة إتمام الصفقة، ومن المنتظر أن يطلب الدراويش ضم أحمد الشيخ وأحمد حمودي وباسم علي بسبب حاجة الفريق لجهودهم.

ونجح الأهلي في ضم مجموعة مميزة من اللاعبين في الميركاتو الشتوي، كانوا سببا في عودة الفريق في سباق المنافسة على الدوري.

وتسعى إدارة الأهلي لمواصلة التدعيم بشكل جيد، من اجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.