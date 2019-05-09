رياضة | اليوم انطلاق مواجهات سوبر اليد.. الزمالك مع سبورتنج والأهلي يلاقي الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم انطلاق مواجهات سوبر اليد.. الزمالك مع سبورتنج والأهلي يلاقي الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم مباريات بطولة السوبر لكرة اليد، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ويواجه اليوم الزمالك نظيره سبورتنج في تمام التاسعة مساء، بينما يلعب الأهلي مع طلائع الجيش في تمام الحادية عشر مساء.

وتتواصل منافسات البطولة على مدار 3 أيام، حيث يلعب غدًا الجمعة سبورتنج مع الأهلي ، والطلائع مع الزمالك، و تختتم المنافسات يوم السبت حيث يواجه الطلائع نظيره سبورتنج، و الزمالك مع الأهلي.