رياضة | صفقتين من العيار الثقيل تقترب من برشلونة بعد الخروج الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقتين من العيار الثقيل تقترب من برشلونة بعد الخروج الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، إلى تدعيم الفريق في أسرع وقت ممكن، وذلك عقب الخروج الكارثي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي من الدور نصف النهائي.

وقال صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يسعي لحسم صفقتي دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، والفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة أيضًا، إلى أن هذه التعاقدات ستُبرم بغض النظر عن رحيل المدير الفني إرنستو فالفيردي من عدمه مع البرسا