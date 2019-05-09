رياضة | نجم مانشستر يونايتد يصدم الفريق بقرار ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يصدم الفريق بقرار ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر هيريرا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الرحيل عن قلعة أولد ترافورد بنهاية الموسم الجاري، رغم محاولات مسؤولي "الشياطين الحمر" الإبقاء عليه.

وأكدت إذاعة "كادير سير" الإسبانية، أن هيريرا حسم أمره، وقرر الرحيل والانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

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وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن هيريرا يرغب في اللعب مع اثنين من أفضل لاعبي العالم، مثل نيمار ومبابي، بالإضافة إلى مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يتقاضى هيريرا مبلغ 8 ملايين يورو سنويًا، بواقع 200 ألف يورو أسبوعيًا.