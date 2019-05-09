رياضة | صلاح ومعلول والشناوي وأبرزهم.. 7 لاعبين حرمتهم الإصابة من مواجهات مصيرية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح ومعلول والشناوي وأبرزهم.. 7 لاعبين حرمتهم الإصابة من مواجهات مصيرية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اغتالت لعنة الإصابة عدد كبير من نجوم الساحرة المستديرة وحرمتهم من المشاركة مع فرقهم أو منتخبات بلادهم في مباريات هامة ومصيرية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز 7 لاعبين حرمتهم الإصابة من المشاركة في مباريات مصيرية:-

محمد صلاح:

تعرض محمد صلاح للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد التحام عنيف مع سيرجو راموس مدافع ريال مدريد وغادر اللقاء باكيتا، وتسببت الإصابة في غيابه عن صفوف المنتخب الوطني في افتتاح كأس العالم روسيا 2018، في الظهور الأول للفراعنة في المحفل العالمي بعد غياب دام 28 عاما.

أحمد الشناوي:

اغتالت الإصابة أحلام أحمد الشناوي حارس بيراميدز، بعدما تسببت في استبعاده من قائمة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية "الجابون 2017" بعد تعرضه للإصابة في مباراة مالي، كما تكررت إصابته مع آخرى خلال مشاركته مع الزمالك فريقه القديم في الدوري وغاب عن كأس العالم روسيا 2018.

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أحمد فتحي:

غاب أحمد فتحي مدافع الأهلي ومنتخب مصر عن لقاء الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بسبب معاناته من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

فرجاني ساسي:

تسببت الإصابة التي تعرض فرجاني ساسي خلال مشاركته مع الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي، في غيابه عن الفارس الأبيض في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، ويعاني الزمالك من إصابة فرجاني وخاصة وأنه رمانة الميزان وضابط إيقاع الفارس الأبيض.

مروان محسن:

تعرض مروان محسن لإصابة قوية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية "الجابون 2017" وتسبب الإصابة في غيابه عن الفراعنة في الدور نصف النهائي والنهائي للبطولة التي جاء فيها أحفاد الفراعنة في المركز الثاني.

علي معلول:

غاب الدوري التونسي علي معلول عن نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي الذي جمع الأهلي والترجي وانتهى بفوز الفريق التونسي بالبطولة، بسبب إصابته في "العضلة الضامة".

رامي ربيعة:

افتقد النادي الأهلي لخدمات رامي ربيعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة في العضلة الضامة التي ظل يتعالج منها لفترة طويلة حتى عاد للمارد الأحمر مع نهاية الموسم الجاري.