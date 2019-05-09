رياضة | السكه الحديد يجدد عقد شولا وكشرى

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نجح مجلس إدارة نادى السكة الحديد بقيادة الدكتور محمد عيد وكلا من نبيل كمال أمين الصندوق ومحمد نافع المشرف على الفريق في تجديد عقد كلا من محمد عبد الفتاح شولا وأحمد عبد المنعم كشرى لاعبا الفريق الأول لمدة ثلاث سنوات في إطار خطة الاعداد للموسم المقبل من دوري القسم الثالث.