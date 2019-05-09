رياضة | نجم توتنهام يكشف كواليس نارية.. كيف ساهم هاري كين في ريمونتادا السبيرز التاريخية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم توتنهام يكشف كواليس نارية.. كيف ساهم هاري كين في ريمونتادا السبيرز التاريخية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كيران تريبير مدافع فريق توتنهام الإنجليزي، كواليس نارية عن دور هاري كين نجم الفريق المصاب، في عودة الفريق في الشوط الثاني لتحقيق الفوز وعمل ريمونتادا تاريخية.

وقال كين أمس عقب المباراة "كنت أشعر بخيبة أمل في الشوط الأول، وتركنا (أياكس) يلعب بأسلوبه.. دخلت غرفة الملابس في الاستراحة، وكنا نعلم أن الوضع لم يكن جيدا".

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وتابع الدولي الإنجليزي "قلنا إننا نملك 45 دقيقة لتقديم كل ما لدينا.. أنا مشجع في المقام الأول، وأعلم ما الذي يعنيه ذلك للنادي".

وأكد كيران أن حديث كين أتى بثماره وكان حافزا للاعبين.

وساهم حديث المهاجم المصاب هاري كين خلال الاستراحة، في فوز فريقه توتنهام هوتسبير (3-2) على مضيفه أياكس أمستردام، في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء.