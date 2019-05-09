رياضة | فيراري في اختبار صعب أمام مرسيدس في سباقات فورمولا 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيراري في اختبار صعب أمام مرسيدس في سباقات فورمولا 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون لويس هاميلتون مرشحا للفوز بجائزة إسبانيا الكبرى، في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، للمرة الرابعة، والثالثة على التوالي، الأحد المقبل، واستعادة الصدارة من زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس.

وبالتأكيد يملك فيراري سيناريو آخر في تفكيره، في سباق سيكون الاختبار الحقيقي لآماله في اللقب.

وسيطر سيباستيان فيتل وشارل لوكلير على اختبارات ما قبل بداية الموسم، على حلبة كتالونيا ببرشلونة، ما زاد الحديث عن إنهاء فيراري سيطرة مرسيدس على الرياضة الممتدة لخمس سنوات.

لكن الفريق خرج خالي الوفاض من أول أربعة سباقات، إذ حصد مرسيدس المركزين الأول والثاني، في بداية موسم لا سابق لها على الإطلاق.

ويأمل الفريق الإيطالي أن تصب التحديثات على المحرك، التي لجأ إليها قبل سباقين مما كان محددا، في صالحه.

ولو كان مرسيدس الأسرع مرة أخرى في الحلبة، التي انتصر عليها في أربع من آخر خمس سنوات، ستكون نهاية أحلام فيراري.

ويجب على الفريق الإيطالي التقدم والبدء في قلب الأوضاع.

وتحدث كل من الفريقين عن فرص الآخر خلال الفترة الماضية.

وقال فيتل، الفائز في إسبانيا مع ريد بول في 2011، بعد احتلال المركز الثالث في أذربيجان "في آخر أربعة سباقات لم نكن بحالة جيدة، لذا لا أعتقد أننا سنكون المرشحين في برشلونة".

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واتفق ماتيا بينوتو رئيس فيراري "بالتأكيد مرسيدس قوي جدا في الوقت الحالي.. أنا واثق من أنه سيكون قويا في برشلونة أيضا، العديد من الفرق ستجلب تحديثات على الانسيابية والسيارات، لذا ستكون الأمور مختلفة عما شاهدنا حتى الآن هذا الموسم".

ونفى توتو فولف رئيس مرسيدس وصف فيتل لفيراري، بأنه غير مرشح لأول سباق في أوروبا.

وقال المسؤول النمساوي "يبدو أن النتائج ترسم صورة واضحة قليلا، لكنها بمثابة إطراء مبالغ.. الأداء تأرجح في أول أربعة سباقات.

وأردف "(فيراري) كان سريعا جدا في الاختبارات الشتوية، لذا جائزة إسبانيا الكبرى لن تكون سهلة على الإطلاق".

ويتصدر بوتاس البطولة متقدما بنقطة واحدة عن هاميلتون، بطل العالم خمس مرات.

ويملك كل منهما انتصارين، لكن تحقيق أسرع لفة في افتتاح الموسم في أستراليا، يصب في مصلحة السائق الفنلندي.

وكانت حلبة برشلونة جيدة لريد بول في السابق، حيث أصبح ماكس فرستابن أصغر فائز بسباق في فورمولا 1، في 2016.

وقال السائق البالغ عمره 21 عاما، عن الحلبة التي ما زال مستقبلها غامضا، مع الحديث عن خطف حلبة زاندفورت الهولندية مكانها، في العام المقبل "ستكون استثنائية بالنسبة لي دائما.. درجات الحرارة ستكون مختلفة (عن اختبارات ما قبل بداية الموسم في مارس آذار) وكل الفرق ستجلب تحديثات على السيارات، لذا سيكون من المثير رؤية مدى قوتنا".

وسيتعرض دانييل ريتشياردو سائق رينو، لعقوبة التأخر ثلاثة مراكز عند الانطلاق، بعد تسببه في حادث غريب في باكو، مع دانييل كفيات سائق تورو روسو.