رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من خطف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقترب من خطف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه النية لدى مسئولي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن فريق العاصمة الفرنسية يخطط للتعاقد مع حارس نادي ريال مدريد خلال الصيف المقبل لتدعيم صفوفه.

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ووفقا لموقع "تيلي مدريد" فإن باريس سان جيرمان يرى أن الحارس الكوستاريكي سيكون قادر على التألق مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويرى باريس ان نافاس خيار رائع، خاصة وأنه صاحب خبرة كبيرة أيضاً، ويكفي أنه بطل دوري أبطال اوروبا في ثلاث مناسبات.

من الجدير بالذكر أن نادي باريس سان يجرمان غير راضٍ عن مستوى الثنائي الإيطالي جينالويجي بوفون، والدولي الفرنسي الفونسو آريولا.