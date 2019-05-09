رياضة | مهاجم جديد على رادار الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم جديد على رادار الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو نادي الزمالك، في دراسة عددا من المهاجمين المعروضين على الفريق، لضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى مسئولو الأبيض عرضا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع فراس شواط مهاجم فريق الصفاقسي، ومنتخب تونس، بداية من الموسم المقبل.

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وكان اللاعب قد تم عرضه من قبل على مسئولي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن مسئولي الأبيض فضلوا وقتها ضم المغربي خالد بوطيب.

ومن المقرر أن يتواجد اللاعب ضمن قائمة نسور قرطاج، في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، التي تستضيفها مصر.